Nei bagagli non solo abiti, ma anche marijuana: un uomo e una donna bloccati e denunciati in aeroporto

Si tratta di un cittadino belga di 30 anni arrivato con un volo da Bruxelles e un'italiana residente negli Stati Uniti giunta in Sicilia per le vacanze. A segnalare la valigia di quest'ultima è stato il cane antidroga delle fiamme gialle Ikay

Due sequestri di droga sono scattati in aeroporto in seguito ai controlli operati sui passeggeri dalla guardia di finanza e dai funzionari dell'ufficio dogane. Un uomo e una donna sono stati denunciati a piede libero.

Nei guai F.N.M., italiana di 48 anni ma residente negli Stati Uniti partita da New York per trascorrere le vacanze in Sicilia, trovata con 24,8 grammi di marijuana in valigia. A segnalare il bagaglio come "sospetto" è stato il cane Ikay della guardia di finanza. I militari, una volta aperta la valigia, hanno trovato la droga. Il secondo caso, invece, riguarda il trentenne belga M.G., che aveva con sè 14.6 grammi di marijuana.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’ultima settimana sono state segnalate alla Prefettura altre 10 persone, trovate in possesso di modiche quantità di hashish "detenuto per scopo personale, abilmente occultate nei rispettivi bagagli".