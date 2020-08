Da Parigi a Palermo con hashish negli slip, fermato turista francese in aeroporto

Arriva da Parigi con della droga nascosta nella biancheria intima, ma viene beccato da guardia di finanza e personale delle Dogane in aeroporto. I finanzieri della compagnia di Punta Raisi e i funzionari dell'Ufficio delle Dogane sono stati aiutati nei controlli dal cane antidroga Zaros. Nei guai è finito un cittadino francese, trovato in possesso di 12 grammi di sostanze stupefacenti. Il passeggero, partito da Parigi con amici per trascorrere le vacanze in Sicilia, aveva 9 grammi di hashish e oltre 3 grammi di marijuana nascosti in una busta di cellophane custodita negli slip.



Nel corso di ulteriori controlli i finanzieri hanno individuato e fermato altri 11 passeggeri che avevano nascosto nei bagagli hashish per complessivi 36 grammi per uso personale. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura e la droga è stata sequestrata.

