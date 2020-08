Vacanze segnate dal Covid, ad agosto in aeroporto passeggeri in calo del 40 per cento

Meno transiti, molti meno rispetto allo scorso anno, ma numeri che dimostrano come Palermo e la Sicilia siano ancora mete preferite dei turisti in un'estate segnata dall'incubo del Coronavirus, da divieti e limitazioni, alcune sorte in piena stagione. Il servizio statistiche della Gesap. società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino, ha messo a confronto i dati del traffico dei primi 20 giorni di agosto 2020 con quelli del 2019 (anno record). Il responso è un calo del 39.94% sul totale passeggeri in transito.

I passeggeri transitati nello scalo cittadino dall'1 al 20 agosto 2020 sono stati 303.262, il 39,94 per cento in meno del 2019 quando erano stati 504.973. Quelli in arrivo sono stati 161.741 (-37,45%), in partenza 141.521 (-42,56%)



Nel dettaglio, per quanto rigiuarda il traffico nazionale nel periodo considerato si registra un -30.09%. Le partenze sono state 102.144 (-32,15%) e 118.306 arrivi (-28,21%).

Peggio è andata al traffico internazionale, che ha subito le limitazioni maggiori e più prolungate nel tempo. Ancora adesso chi arriva i Italia da destinazioni ritenute a rischio deve sottoporsi a protocolli di prevenzione e altre mete sono off limits. I transiti internazionali hanno subito un calo del 56,33 per cento. Le partenze si sono ridotte del 58,91% e gli arrivi del 53,70%.



Guardando alla provenienza geografica degli arrivi, l'estate 2020 parla quindi soprattutto italiano. Gli arrivi "domestici" dall'1 al 20 agosto sono stati 118.306 (lo scorso anno 164.788) con un - 28,21%. Riduzione contenuta soprattutto se si pensa che sono "scomparsi" gli arrivi da Croazia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Egitto, Estonia, Russia, Serbia, Slovacchia. Netto anche il calo degli arrivi dalla Spagna: 1.833 con un - 80,95%