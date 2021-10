Aeroporto, aperta nuova area temporanea dedicata ai passeggeri a mobilità ridotta 

Si trova al piano check-in dello scalo Falcone Borsellino. L'accesso alla sala, riservata alle assistenze particolari, è gratuito per gli aventi diritto

Aperta nuova area temporanea dedicata al servizio dei passeggeri a mobilità ridotta (Prm) all'interno dell'aeroporto Falcone Borsellino. Si trova al piano check-in vicino all’area B. Possono accedere gratuitamente tutti i passeggeri non in grado di percorrere le scale o lunghe distanze, che necessitano di sedia a rotelle o di barella, con disabilità visive o auditive o con disabilità psichiche. "Lo spazio era chiuso e - spiega la Gesap - abbiamo preferito utilizzarlo per dare un servizio migliore ai passeggeri Prm. Precedentemente, infatti, l'area a loro dedicata era collocata nel corridoio".

Giunti in aeroporto, i passeggeri Prm in partenza potranno raggiungere direttamente la sala riservata alle assistenze particolari oppure richiedere di essere accompagnati dal personale dedicato, comunicando la propria presenza a mezzo dei sistemi di segnalazione/comunicazione collocati esternamente all’aerostazione, in prossimità dell’ingresso della sala assistenze speciali e nel parcheggio auto.

Come richiedere l’assistenza

Le richieste di assistenze particolari dovranno essere segnalate dai passeggeri (personalmente o tramite la propria agenzia di viaggio) al momento della prenotazione o, al più tardi 48 ore prima del volo, alla compagnia aerea interessata. Quest’ultima provvederà poi a inoltrare la richiesta di assistenza all’aeroporto.