L'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, Marianna Caronia: "Atto meritorio verso un grande italiano"

L'aeroporto di Milano Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, che ha effetto immediato: "L’aeroporto di Milano Malpensa - si legge - è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi". La società di gestione Sea, fa sapere il ministero delle Infrastrutture, "provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini esprime "grande soddisfazione". Era stato proprio Salvini nei giorni scorsi ad annunciare l'intenzione di intitolare l'aeroporto allo storico leader del centrodestra. Un annuncio che aveva provocato numerose polemiche. E anche dopo l'ufficializzazione c'è chi plaude alla scelta e chi la contesta.

Caronia: "Atto meritorio per un grande italiano"

Per Marianna Caronia, capogruppo della Lega all'Ars si tratta di "un atto meritorio verso un grande italiano che ha rappresentato il nostro Paese nel mondo e che da imprenditore, prima della esperienza politica maturata per diversi decenni, ha saputo comunicare bene lo spirito di intraprendenza che contraddistingue gli italiani". E aggiunge: "Un uomo che nella sua vita ha realizzato tanto e che ha permesso a migliaia di famiglie di contare su un lavoro non poteva che non essere ricordato con qualcosa che richiamasse il suo nome ad imperitura memoria. Trovo che la scelta dell’Enac e quella successiva del ministro Matteo Salvini siano state giuste e opportune nei confronti di un italiano illustre, passato alla storia. Voglio sottolineare come Matteo Salvini abbia condiviso sin da subito l’idea di ricordare Silvio Berlusconi intitolandogli una grande infrastruttura del nostro Paese. Sapere ora che proprio l’aeroporto milanese porti il suo nome è qualcosa che gli rende onore e dà merito anche al ministro delle Infrastrutture".

Bonellli: "Miccichè definì triste l'intitolazione del Falcone Borsellino"

Di parete totalmente opposto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. "C’era una volta - scrive in una nota - chi, come l’allora esponente di Forza Italia Gianfranco Miccichè, ha definito ‘triste’ la scelta di intitolare l’aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino, proponendo di modificarne il nome. Ora il ministro Salvini annuncia ‘con orgoglio’ di aver intitolato a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa: un segnale che questo governo ha perso il senso della misura e del ridicolo, portando l’Italia non a essere nota nel mondo per i maestri d’arte, della scienza, della cultura. Si tratta di una scelta che farà ridere il mondo, una scelta arrogante di chi pensa di comandare l’Italia imponendo con la forza un nome che invece divide il Paese".