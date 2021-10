L'aeroporto chiude settembre con 627 mila passeggeri e lancia nuove rotte per Riga, Lisbona ed Edimburgo

L’aeroporto di Palermo ha chiuso il mese di settembre con 627 mila passeggeri. Secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap (società di gestione dello scalo aereo palermitano) il numero dei voli ha registrato una flessione del 5,37% (4.790 contro 5.062 settembre 2019), mentre il traffico passeggeri segna il -12,16 per cento, con 627.700 viaggiatori contro 714.589 di settembre 2019. La media dei passeggeri per volo (load factor) è stata di 131.

"Numeri che mostrano anche a settembre - si legge in una nota - una tenuta dell’operatività del Falcone Borsellino, con i livelli di traffico tra i migliori in Italia. Tra luglio e agosto, infatti, lo scalo palermitano ha raggiunto e superato i livelli di operatività del 2019. Riguardo il progressivo annuale gennaio/settembre, il totale voli è di 25.632 contro 39.920 dello stesso periodo del 2019 (-35,8 per cento), mentre i passeggeri sono 3.058.358 contro 5.441.968 del 2019 (-43,8 per cento)".

Le stime di traffico confermano comunque un trend di crescita costante che continuerà anche nella stagione invernale, che porterà a un risultato complessivo di oltre 4 milioni di passeggeri a chiusura di anno. Tra le novità annunciate in queste giorni ci sono le nuovissime rotte invernali, dal prossimo novembre, operate dalla compagnia aerea Ryanair. Si volerà a Riga (Lettonia), Lisbona (Portogallo) - il primo collegamento tra Sicilia e Portogallo - Edimburgo, capitale della Scozia. I biglietti sono in vendita.

Anche il traffico internazionale è destinato a crescere. A settembre ha toccato il 26 per cento di passeggeri sul totale (maggio 7%, giugno 15%, luglio 25%, agosto 28%).