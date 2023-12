Gesap incontra Ita Airways: nel 2024 aumentano i voli per Roma e Milano

L’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio, il presidente Salvatore Burrafato e il direttore generale Natale Chieppa hanno incontrato oggi presso l’aeroporto di Palermo il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi, accompagnato dal management della compagnia.

Nel cordiale incontro, Benassi ha confermato l’aumento delle frequenze per i collegamenti da e per l’aeroporto di Palermo con Roma Fiumicino e Milano Linate, anche nel 2024. Inoltre, il direttore generale di Ita Airways non ha escluso, in futuro, una possibile collaborazione con l’aeroporto per quanto riguarda lo sviluppo di flussi di traffico internazionale e intercontinentale.