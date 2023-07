Quarto giorno di emergenza in aeroporto, Gesap: "Accetteremo 15 voli di Catania"

Sembra rientrare almeno in parte la crisi fra Gesap ed Enac sull'emergenza traffico aereo in Sicilia, dopo l'incendio al Fontanarossa. La società che gestisce lo scalo palermitano, dopo che ieri aveva annunciato lo stop agli aerei originariamente previsti su Catania a partire da venerdì 21 (domani, ndr), oggi corregge il tiro facendo sapere che Punta Raisi accetterà 15 voli extra. La Gesap però tiene a precisare che non si tratta di un passo indietro. "Si tratta di voli che avevano già prenotato lo slot nei giorni scorsi. Se gli operatori dei servizi di assistenza a terra ci comunicheranno che sono in grado di affrontare un volume di traffico maggiore, cercheremo di adeguarci", spiega Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, al termine di una riunione in videoconferenza promossa da Enac alla quale hanno preso parte anche compagnie aree e operatori di Punta Raisi.

"Oggi avremo 240 voli, di cui almeno 45 ex Catania e l’altroieri quando abbiamo raggiunto un record che ci ha messo in difficoltà abbiamo avuto 270 voli di cui una settantina appartenenti in origine a Catania e 41.500 passeggeri. Avremo almeno 15 voli ex Catania domani e lo stesso che accadrà credo anche sabato e domenica. La mia raccomandanzione ai passeggeri è quella di arrivare almeno due ore prima della partenza del volo", aggiunge Chieppa.

L'amministratore delegato Vito Riggio dopo che ieri si erano rincorse le voci sulle sue dimissioni dall'incarico sottolinea che occorre "fare ogni sforzo per garantire i passeggeri e alleviare disagi”. Poi aggiunge: “Abbiamo concordato con Enac il traffico possibile senza rischi”. E ribadisce "l’autonomia tecnica dell’accountable manager Natale Chieppa nelle sue scelte, come previsto dalla legge nazionale". Il riferimento è proprio all'annuncio di Chieppa che ha provocato una serie di reazioni fra cui quella del presidente della Regione Renato Schifani che ha "stigmatizzato l'atteggiamento della direzione generale dell'aeroporto di Palermo".

Oggi intanto è andato in scena il quarto giorno di difficoltà al Falcone Borsellino fra attese lunghissime per i viaggiatori, tra l'altro con aria condizionata non funzionante in alcune aree del terminal e lavoratori sotto stress. Il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario generale Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco denunciano: "In questo momento, la situazione che sta vivendo l'aeroporto di Palermo è quello di un dramma sociale: lavoratori costretti a turni massacranti, carichi di lavoro insostenibili, mancanza di riposo fisiologico, ambienti di lavoro poco salubri a causa della mole di persone presenti e delle attuali condizioni meteorologiche. Passeggeri e lavoratori sono abbandonati a se stessi. Non possiamo rimanere sordi a certi drammatici appelli, è necessario che intervengano le istituzioni, la Prefettura, la Protezione civile e soprattutto l’Enac". Sul giallo delle dimissioni di Riggio Cgil e FIlt parlano di "stucchevole farsa" e di "ennesimo atto di irresponsabilità di una classe politica inadeguata ad affrontare emergenze di tale portata".

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo M5s all'Ars Antonio De Luca: "Volano solo gli stracci, quelli tra Schifani e uomini espressione dei partiti che fanno parte della sua maggioranza e intanto chi ci rimette? Come al solito i siciliani. E i turisti. Anziché fare squadra, in un momento drammatico come questo si fanno la guerra, tutto questo è assurdo. La cosa assurda – dice De Luca – è che le porte in faccia a Schifani, giustamente contrariato, vengono sbattute da uomini che dovrebbero essere a lui vicini come Riggio, ad di Gesap ed espressione della città metropolitana di Palermo e quindi del sindaco Roberto Lagalla che in questa vicenda si è schierato a fianco della partecipata, e come Burrafato, presidente della società e uomo di Fratelli d'Italia, partito che sostiene Schifani alla Regione. Sembra un po' la prosecuzione del caso Cannes che, evidentemente ha lasciato più di una crepa nei rapporti tra Schifani e FdI. Tutto ciò non fa certo bene alla Sicilia e ai siciliani. In tutto questo vorremmo capire qual è la posizione dell'assessore meloniano regionale alla mobilità Aricò".