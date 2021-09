Aeroporto di Forlì, in inverno sarà attivata la rotta per Palermo

Con l'arrivo della stagione invernale dall'aeroporto di Forlì sarà attiva la rotta per Palermo coperta da Lumiwings con due frequenze settimanali. Inoltre si sta valutando di aggiungere ulteriori destinazioni nazionali e internazionali a partire dall'1 dicembre. Un annuncio che viene accolto "con favore" dalla società che gestisce il Ridolfi, la F.A. s.r.l., vedendolo come una "conferma delle linee guida che le due società stanno portando avanti da mesi per rendere sempre più strategico lo scalo di Forlì".

Lumiwings coprirà la tratta per Palermo in questo modo: venerdi e domenica partenza da Forli alle 17:55 e arrivo alle 19:25, mentre da Palermo alle 20:15 con arrivo alle 21:40.

Oltre alla rotta per Palermo verranno mantenute due frequenze settimanali per Catania. Infine "si stanno valutando insieme alle compagnie aeree operanti su Forlì altre destinazioni non solo in ambito italiano, e nelle prossime settimane saranno annunciate interessanti novità".