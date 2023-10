Aeroporto, ecco Asc Handling: la nuova società che gestirà l'assistenza a terra dei voli di Ita

A partire da oggi al Falcone Borsellino i servizi d'assistenza a terra degli aerei e dei passeggeri di Ita Airways saranno curati da Asc Handling, azienda fondata nel 2008 dall'imprenditore alcamese Ignazio Coraci. I voli di Ita assistiti da Asc Handling saranno 13 nell'aeroporto di Palermo e 16 in quello di Catania. Scalo quest'ultimo dove prenderanno il via anche oggi le attività di Asc.

L'azienda che fa capo a Ignazio Coraci gestisce servizi di assistenza a 13 compagnie aeree - passeggeri e cargo - negli scali inglesi di Londra Heathrow e Gatwick (Ita, Gulf Air, Malaysia Airlines, Oman Air, Vietnam Airlines, Tui ecc...). Nel 2021, l’avvio delle attività anche in Sicilia: prima a Trapani, ora a Palermo e Catania. In circa due anni la società ha incrementato l'assistenza a terra dei voli in arrivo e partenza dagli scali siciliani da una media di due al giorno ai prossimi 34.



"La crescita di Asc - dice Ignazio Coraci - è stata resa possibile grazie all’esperienza maturata negli scali inglesi. Ma non solo. La formazione continua e la professionalità dei miei colleghi rappresenta la pietra miliare dell’azienda, a tutti i livelli". La società - che ormai conta 570 dipendenti diretti a Londra e 250 in Italia (820 in tutto) - nel corso degli ultimi mesi ha consolidato il suo parco mezzi con un occhio al green. Asc ha infatti iniziato la graduale sostituzione delle sue attrezzature con un parco di ultima generazione, dotato di motori in linea con le normative in materia d'impatto ambientale.

Nei giorni scorsi ci sono state trattative con i sindacati per il passaggio di un gruppo di dipendenti da Gh Palermo (società di handling partecipata da Gesap) ad Asc, con quest'ultima che ha applicato la clausola sociale ed ha assorbito la parte degli operatori dedicati ad Ita.