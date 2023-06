Aeroporto Falcone Borsellino: "La Fit Cisl primo sindacato alle elezioni Rls"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fit Cisl si aggiudica due dei tre seggi per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell’azienda Gesap, gestore dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Dei 236 lavoratori aventi diritto al voto, Katya Lo Re e Giuseppe Mazzola per la Fit Cisl hanno accumulato 126 preferenze, 42 invece quelle dell’Ugl, che si aggiudica il terzo seggio disponibile. “La sicurezza sul lavoro è un tema di grande attualità, troppo spesso relegato all’amara constatazione di infortuni mortali o disabilitanti, contro i quali la risposta non può essere il solo cordoglio generalizzato di 24 ore”, dichiarano dalla segreteria regionale della Fit Cisl, con il segretario generale Dionisio Giordano, il segretario aggiunto Antonio Dei Bardi e i responsabili Fit Trasporto aereo Palermo, Gaetano Moncada e Manlio Viscardi.

E aggiungono, "con grande senso di responsabilità la Fit Cisl si è candidata alla rappresentanza dei lavoratori su un tema così delicato ed aver ricevuto la fiducia delle maestranze certifica la credibilità del nostro gruppo dirigente, è motivo di orgoglio ma contestualmente ci impone la consapevolezza a dover sempre più incidere nelle aziende sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione della prevenzione, sulla informazione e formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, sull’obbligo dei controlli sanitari e sulla distribuzione dei Ddi".

E concludono dalla Fit Sicilia, "la partecipazione dei lavoratori attraverso i propri rappresentanti alla governance delle imprese è un anticorpo necessario a costruire sistemi di vigilanza finalizzati a garantire il diritto alla dignità delle persone, a partire dal diritto di andare a lavoro e poter rientrare serenamente a casa". Per Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani "i lavoratori riconoscono il grande impegno della Fit Cisl su un tema così centrale per la loro vita come la sicurezza sul lavoro così come su tutti gli aspetti contrattuali e di tutela sindacale. Ci siamo e ci saremo sempre su tutte le questioni che sono fondamentali per tutti i lavoratori".