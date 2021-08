In aeroporto con 12 mila euro in contanti non dichiarati: multato

E' stato sorpreso in aeroporto con 12 mila euro in contanti (non dichiarati) e per questo è scattata la multa. Operazione dei finanzieri della compagnia di Palermo-Punta Raisi in collaborazione con i funzionari del locale Ufficio delle Dogane, che nell’ambito dei controlli volti a prevenire frodi di natura doganale ed in particolare in relazione alla circolazione transfrontaliera di valuta, grazie al fiuto del cane Haira della guardia di finanza, hanno proceduto a fermare ed identificare un uomo di origini italiane proveniente dagli Stati Uniti.

"In particolare . dicono dalla finanza - durante i controlli sui flussi di passeggeri in entrata nello Stato, alla domanda di rito circa il possesso di denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10 mila euro, l'uomo - C.E. le sue iniziali - ha affermato in maniera generica di trasportare una somma inferiore rispetto alla franchigia autorizzata in assenza di dichiarazione doganale". Le fiamme gialle e i funzionari doganali, non ritenendo attendibili la dichiarazione del passeggero hanno iniziato a ispezionare i suoi bagagli, rinvenendo 12.660 euro in contanti e suddivisi in banconote di grosso taglio.

La normativa nazionale impone uno specifico obbligo di dichiarazione alle persone che attraversano a qualsiasi titolo i confini dello Stato e che abbiano al seguito denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10 mila euro. Pertanto, il responsabile della violazione è stato sanzionato amministrativamente e ammesso al pagamento della sanzione con oblazione immediata.

"L’attività di servizio, tesa ad assicurare il presidio della trasparente circolazione dei flussi finanziari transnazionali, si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio della guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane a contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale", hanno concluso le fiamme gialle.