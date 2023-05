Aeroitalia, nuova rotta collegherà Palermo a Roma tre volte al giorno e per tutta la settimana

Dal primo giugno una nuova rotta collegherà Palermo a Roma Fiumicino tre volte al giorno e per tutta la settimana. Nuove opportunità, dunque, per raggiungere la Capitale e calmierare i prezzi proibitivi dei biglietti aerei da e per la Sicilia. Ad operare sulla nuova rotta sarà la compagnia AeroItalia.

“Il mercato siciliano – dichiara Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia – è un mercato particolarmente interessante per chi fa il nostro mestiere, poiché è un mercato vivace da un punto di vista economico e che necessita dal punto di vista del trasporto di quello aereo. Non c’è concorrenza di categoria, il treno o altre modalità attraverso le quali raggiungere la Sicilia sono tutte estremamente più onerose in termini di tempo.

Oggi ci sono due compagnie che operano e dunque lo spazio per un terzo vettore ci è sembrato assolutamente esistente. Le scelte - continua Ugo Calvosa - vengono fatte da parte dei clienti sulla base di due variabili: la principale il prezzo, la seconda il servizio in termini di orari che vengono proposti ai viaggiatori.

Dal punto di vista del prezzo intendiamo lavorare con tariffe che non superino i 150 euro nei momenti di picco, dal punto di vista del servizio vogliamo offrire un numero sufficiente di collegamenti quotidiani, con Palermo saranno all’inizio tre ogni giorno per consentire, sia a chi viaggia per turismo sia a chi viaggia per lavoro, di riuscire a raggiungere la capitale.

Vogliamo offrire anche degli orari che consentano il collegamento con il resto del network della compagnia e dunque attraverso Roma dare la possibilità di raggiungere in tempi ragionevoli una serie di altre destinazioni, in primis quelle della Sardegna dove serviamo gli scali di Alghero e di Olbia, oltre agli altri aeroporti di Bergamo, dunque Milano e i due aeroporti romeni di Bacau e Bucarest”.

Aeroitalia, nell’ottica di ulteriore implementazione del proprio network e nel desiderio di assolvere al collegamento di un’altra Regione importante e strategica per il mercato italiano, è lieta di annunciare l’apertura di una nuova rotta che, a partire dal 1° giugno, collegherà Palermo con Roma Fiumicino 3 volte al giorno tutti i giorni.

https://www.aeroitalia.com/

Gli operativi effettuati con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti osserveranno i seguenti orari:

Palermo – Roma Fiumicino:

Partenza da Palermo alle 7:00 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 7:55

Partenza da Palermo alle 11:30 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 12:45

Partenza da Palermo alle 18:40 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 19:55

Roma Fiumicino – Palermo:

Partenza da Roma Fiumicino alle 9:20 – Arrivo a Palermo alle 10:30

Partenza da Roma Fiumicino alle 13:40 – Arrivo a Palermo alle 14:50

Partenza da Roma Fiumicino alle 21:05 – Arrivo a Palermo alle 22:20