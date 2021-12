L’Aero Club rinnova le cariche sociali e guarda al futuro: Giannilivigni confermato presidente

L’Aero Club Palermo, una delle istituzioni aeronautiche più antiche d’Italia, ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo quadriennio. L’assemblea dei soci piloti del Club ha confermato il presidente Fabio Giannilivigni. Consiglieri Enzo Cumbo, Franco Castello, Giuseppe Lo Cicero, Pietro Mercadante, Ninni Ventura, Sergio Villanti, revisori Giovanni Di Fede, Maurizio Ingoglia e Salvatore Margiotta.

Il club, la cui storia inizia nel 1930 nella storica sede dell’aeroporto di Boccadifalco, perpetua la tradizione aeronautica in Sicilia iniziata con il primo volo di Clemente Ravetto che il 1 maggio del 1910 volò per circa 200 metri sulla piana di Mondello.

Nel suo discorso di apertura dell’assemblea, il presidente ha ricordato gli eventi organizzati dal club: la manifestazione delle Frecce Tricolori nel 2018 con oltre 50 mila spettatori, la prima assoluta del concerto per orchestra e aerei all’interno dello storico hangar S52, il corso di cultura aeronautica che ha coinvolto le scuole superiori della provincia di Palermo e gli aerei S.208M del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare, la partecipazione a Le Vie dei Tesori che ha consentito a migliaia di appassionati di volare con la flotta del club, e i tanti appuntamenti di “volo inclusivo” con i ragazzi delle periferie della città e le associazioni di supporto ai ragazzi con diverse abilità, eventi in cui il cuore e la passione dei piloti ha conquistato la simpatia dei tantissimi partecipanti.

Il programma del prossimo quadriennio vedrà l’impiego dei giovani piloti per sessioni di cultura aeronautica nelle scuole superiori della provincia, l’ampliamento dell’offerta formativa con l’apertura della Scuola di volo nella base di Trapani Birgi, l’ammodernamento della flotta e delle infrastrutture, l’organizzazione di nuovi eventi con i ragazzi più svantaggiati. Se le condizioni di sicurezza legati alla pandemia Covid 19 lo consentiranno, è prevista anche l’organizzazione dell’Air Show con le Frecce Tricolori e piloti acrobatici. Il presidente ha concluso ringraziando Enac (Authorità nazionale per l’aviazione civile), e gli Enti di Stato che operano in sinergia all’interno dello storico aeroporto di Boccadifalco.