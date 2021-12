Attimi di terrore sul Verona-Palermo: aereo colpito dai fulmini, volo dirottato a Catania

Una doppia scossa nel giro di pochi secondi, il fascio di luce che invade mezza cabina. Due fulmini ieri hanno colpito un aereo che stava per effettuare la "discesa" verso l’aeroporto di Palermo. Il volo, proveniente da Verona, della compagnia Ryanair con a bordo circa 100 persone stava per iniziare l'approccio per prendere contatto con la pista quando è stato investito dalla saetta. L’aereo non ha subito danni ma il pilota ha preferito evitare ogni rischio e ha optato per il dirottamento a Catania.

Il volo - un Fr4915 della Ryanair - era partito in perfetto orario alle 17.15 dall'aeroporto di Verona, come da programma. L'arrivo era previsto alle 18.50 ma già alle 18.20, in netto anticipo, il pilota aveva comunicato la "planata" verso Punta Raisi. Poi l'imprevisto. L'aereo infatti è entrato in un'area di forte turbolenza. Poi un forte rumore, seguito da uno scossone. Poi ancora un altro. Attimi di panico quelli vissuti dai passeggeri, come racconta una testimone: "Dopo essere stati investiti dai due fulmini il pilota ci ha comunicato che a causa delle avverse condizioni metereologiche avrebbe atteso per provare un altro tentativo di atterraggio. Sul volo c'erano anche numerosi bambini, visibilmente spaventati".

L'aereo ha quindi ripreso quota e ha iniziato a sorvolare a lungo il basso Tirreno. Intorno alle 19.15 - dopo interminabili minuti di incertezza a bordo - la decisione definitiva di evitare l'atterraggio a Palermo e dirottare il volo all'aeroporto di Catania. Alle 19.48 l'arrivo a Fontanarossa. Poco dopo le 21 i passeggeri sono stati riprotetti su tre pullman, uno diretto a Palermo a piazzale Einstein, e altri due all'aeroporto di Punta Raisi, dove sono arrivati quasi all'una di notte. Ovvero sei ore dopo l'orario previsto.