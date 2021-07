Un aereo della Royal Air Force a Palermo, piloti inglesi innamorati della Sicilia: "Un'isola bellissima"

I piloti dell'Aeronautica militare del Regno Unito affascinati dalla Sicilia. Un C17 della Royal Air Force (Raf) è atterrato ieri all'aeroporto "Falcone-Borsellino" per una sosta. Nessun dettaglio sui motivi che hanno portato alla sosta. Ma tanto è bastato, giusto poche ore, per far innamorare l'equipaggio del territorio.

"Una visita rara e un'isola bellissima", è il messaggio che la Raf ha twittato poche ore dopo aver lasciato la Sicilia.

Molti i messaggi pubblicati sui profili social dell'aeroporto da parte di quegli utenti che hanno raccontato di aver visto il C17 "Globemaster III" sorvolare le nostre coste.