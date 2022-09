Soccorsi in caso di aereo precipitato in mare vicino a Punta Raisi: ok al nuovo piano d'emergenza

Approvato il nuovo Piano di emergenza per il soccorso ad aereo precipitato in mare vicino all'aeroporto Falcone-Borsellino, in sostituzione del precedente, adottato nel 2006. Il documento è stato redatto dopo il confronto con tutte le amministrazioni e gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione dell’emergenza ed è stato approvato dal prefetto Forlani.

"In particolare - dicono dalla prefettura - questa pianificazione è finalizzata ad armonizzare gli interventi operativi. I contenuti del piano mirano ad assicurare la migliore azione di risposta a fronte di un evento incidentale quale quello di un aereo precipiatato in mare in prossimità dell’aeroporto, valorizzando l’apporto delle differenti strutture coinvolte, attraverso l’impiego di un modello operativo d’intervento condiviso dalle stesse".