Finestrino si rompe in volo, paura sull'aereo con a bordo la squadra del Palermo

Paura sul volo della squadra del Palermo che da Punta Raisi è decollato alla volta di Pescara. A causa della rottura parziale di un finestrino della cabina dei piloti infatti l'aereo è dovuto rientrare al Falcone Borsellino pochi minuti dopo il decollo. Attimi di tensione tra i giocatori. Nessuna scena di panico, ma qualcuno si è spaventato più di altri. Come per esempio il neo acquisto rosanero Gennaro Tutino. Ma fortunatamente tutto è filato liscio e l'aereo è atterrato senza particoli problemi. Alla fine è scappata anche qualche risata.

I rosanero sono impegnati domani sul campo dell'Ascoli. Pare che si stia andando verso uno slittamento dell'orario della partita, inizialmente prevista per le 14. L'aereo infatti dovrebbe ripartire dopo la mezzanotte, con atterraggio in Abruzzo previsto intorno alle 2. Poi un pullman porterà la squadra in albergo ad Ascoli. Probabile che la partita si giochi alle 16,15, ma ancora manca l'ufficialità.