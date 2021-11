Cambio al vertice della Fai Cisl Sicilia: il palermitano Adolfo Scotti è il nuovo segretario generale

Il palermitano Adolfo Scotti è il nuovo segretario generale della Fai Cisl Sicilia. Succede a Pierluigi Manca, che ha guidato la Federazione siciliana negli ultimi due anni e dal 25 ottobre scorso ricopre il ruolo di direttore organizzativo di Terra Viva, l’associazione di secondo livello della Fai, che rappresenta i liberi produttori agricoli della Cisl. Ad eleggere Scotti è stato il Consiglio generale della federazione regionale riunitosi oggi in presenza in città, nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Presenti anche il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, e il segretario generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota. Eletti in segreteria regionale Sabina Barresi e Sergio Cutrale.

“Il mio sarà un ruolo di continuità, per proseguire nel lavoro svolto in questi anni con Pierluigi, che ringrazio di cuore. Tra le nostre priorità - ha dichiarato il neo segretario generale Fai Cisl Sicilia Adolfo Scotti - la chiusura dei contratti agricoli integrativi, in vista anche del rinnovo nazionale e l’esercitare una pressione nei confronti del Governo per arrivare in via definitiva alla riforma dei settori forestazione e bonifica. Settori, questi, primari per la salvaguardia ambientale e del territorio boschivo. Si stima che in Italia si possano creare oltre 100 mila posti di lavoro in questi ambiti, impegnando le risorse disponibili in progetti concreti e strutturali. Fai squadra, è il motto che da sempre ci contraddistingue, e sarà anche la filosofia del mio mandato e dei prossimi quattro anni”.

Adolfo Scotti, 53 anni, inizia il suo percorso in Fai Cisl come delegato forestale nel 2001, per ricoprire nel tempo i ruoli di responsabile zonale della Fai Cisl Palermo, dal 2005 segretario generale Fai Cisl Palermo e dal 2013, dopo l’accorpamento dei territori, due mandati da segretario generale nella Fai Cisl Palermo Trapani. Inoltre, dopo il congresso straordinario della Fai Cisl Sicilia, nel 2019, entra nella segreteria della federazione regionale.

“Il settore agroalimentare - ha aggiunto Sebastiano Cappuccio - diventa centrale nella gestione delle risorse del Pnrr, che prevede assi specifiche d'azione. La Fai avrà dunque un ruolo sempre più importante nella prospettiva di essere parte attiva di un percorso che costituisce un'opportunità unica per la Sicilia. Occorre che si realizzi un'inversione di tendenza rispetto al tema ambientale che non costituisce una zavorra ma una risorsa eccellente in chiave di crescita, di sviluppo ecosostenibile e di nuova occupazione. Tutti gli uffici sono rimasti operativi anche in pieno lockdown - ha concluso Cappuccio - per essere al fianco dei cittadini e dei lavoratori. Questo impegno sta continuando con la stessa energia, con analisi e proposte indispensabili per affrontare la gestione del futuro a medio e lungo termine".

Il segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota, invece, nel suo intervento conclusivo ha voluto ringrare Pierluigi Manca "per il grande lavoro svolto nella federazione siciliana in questi due anni, con passione, competenza e determinazione" e augurargli buon lavoro per il nuovo incarico assunto con responsabilità in Terra Viva nazionale.