Campagna di Addiopizzo in corso Calatafimi, l'appello ai commercianti: "Mettetevi a posto, denunciate!"

E' lo strumento con cui storicamente Cosa nostra si impone e controlla il territorio e - come è emerso ormai da tante inchieste giudiziarie - non conta quanto si paga (possono essere anche pochi euro), ma il fatto che versando il pizzo e "mettendosi a posto", ossia piegandosi e sottomettendosi, si riconoscono il potere e l'autorità dell'organizzazione criminale. Il periodo di Natale è uno di quelli in cui boss e gregari bussano alle porte di commercianti ed imprenditori per riscuotere il dazio e, nella zona di corso Calatafimi - nel mandamento mafioso di Pagliarelli - quest'anno troveranno però anche Addiopizzo, che da martedì prossimo (12 dicembre) a domenica (17 dicembre) promuoverà una serie di iniziative sul campo per spingere le vittime del racket a ribellarsi.

Quell'area della città è ricca di attività commerciali e in passato l'associazione ha sostenuto diversi imprenditori che hanno deciso di denunciare e di non sottostare più alle regole del pizzo: "Vogliamo proseguire e rilanciare l'attività di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al racket delle estorsioni nella zona di Pagliarelli - dicono da Addiopizzo - dove in passato abbiamo supportato commercianti e imprenditori che hanno trovato la forza e il coraggio di denunciare e in cui, tuttavia, il fenomeno resta presente". Nella campagna per "mettersi a posto" denunciando le richieste estorsive saranno coinvolti cittadini, studenti, insegnanti, operatori economici e anche il mondo parrocchiale.

Il percorso, però, ha anche un'altra faccia che è quella di estendere in maniera più diffusa la rete di consumo critico antiracket "Pago chi non paga": se da un lato sarà offerto il supporto dell'associazione a coloro che ancora adesso vivono stretti dalla morsa delle estorsioni perché si ribellino, dall'altro, lo scopo è anche sensibilizzare il tessuto sociale a fare la propria parte attraverso la pratica degli acquisti, cioè comprando nelle attività che non pagano il pizzo.

Da numerose indagini è venuto fuori che da tempo i clan temono questo tipo di impegno civile, sanno bene, per esempio, che non devono andare nei negozi che espongono l'adesivo di Addiopizzo, e si pongono sempre più spesso il problema che commercianti ed imprenditori possano "fare gli sbirri" e denunciare, cosa che fino a qualche anno fa era per loro impensabile.