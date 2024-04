Palermo vista da un'altra prospettiva, i giovani della Kalsa in volo sulla città

"Da piazza Magione sopra le barriere, in volo su Palermo", questo il nome dell'iniziatvia di inclusione sociale organizzata da Addiopizzo con l'Aeroclub di Boccadifalco che ha coinvolto oggi 30 tra bambini e ragazzi della Kalsa.

Ad accoglierli nell’hangar il presidente dell’Aeroclub, Fabio Giannilivigni e gli altri piloti dell’associazione sportiva che con esperienza e passione si sono alternati al comando degli aeroplani da cui bambini e ragazzi hanno osservato un’altra Palermo.

Un momento che, spiegano da Addiopizzo, "sintetizza il bisogno e il desiderio di cambiare prospettiva, di oltrepassare i confini di uno spazio che è gioia e orgoglio, ma che a volte può trasformarsi in un labirinto senza uscita per i giovani che alla Kalsa crescono e che in questo luogo si ritrovano a dover convivere con fenomeni di degrado e di devianza".

“Oggi a Palermo - dice Noemi Di Franco di Addiopizzo - non basta più sostenere commercianti e imprenditori a denunciare fenomeni estorsivi se allo stesso tempo non si orientano strategie ed interventi per rimuovere le condizioni di degrado e povertà che contribuiscono ad alimentare fenomeni di devianza”.