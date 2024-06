Addiopizzo vent'anni dopo, il centro di Palermo tappezzato di adesivi con un nuovo messaggio

Vent'anni dopo quei manifesti listati a lutto che hanno fatto scattare la ribellione dei commercianti contro il racket imposto dalla mafia, gli "attacchini" di Addiopizzo tornano in strada per lanciare un nuovo messaggio. All'alba di stamattina, come all'alba del 29 giugno 2004, Palermo si risveglia tappezzata di adesivi.

A vent'anni da quella data che ha segnato senza dubbio una svolta nella lotta al pizzo e alle estorsioni, Addiopizzo sceglie le vie del centro di Palermo per aprire una riflessione sull'economia della città e in particolare su determinate zone che hanno vissuto un mutamento: via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, via Emerico Amari e via Isidoro La Lumia. "Luoghi - si legge in una nota di Addiopizzo - dove negli ultimi dieci anni si è registrato un cambiamento urbanistico, produttivo e sociale il cui impatto non ha precedenti nella storia di Palermo. Un mutamento da cui si è generata una nuova ed importante economia che ha il proprio perno nella fruizione turistica dei luoghi del centro storico".

Da qui la domanda impressa sugli adesivi attaccati nella notte appena trascorsa: "Quale economia in via Maqueda? Quale economia in Corso Vittorio Emanuele? Quale economia in via Amari? Quale economia in via La Lumia?". Una domanda "tutt'altro che retorica" che, spiegano gli attivisti di Addiopizzo, vogliamo "rivolgere e condividere con l'opinione pubblica, il tessuto economico e la classe politica di questa città. Senza pretesa di dare risposte ma con la volontà, anche stavolta, di aprire una riflessione".

Gli "attacchini" dell'associazione antiracket per il ventesimo anniversario hanno deciso di raccontare attraverso una mostra, "Addiopizzo 20", la storia e il percorso di cittadinanza attiva, che verrà inaugurata oggi al No Mafia Memorial, in corso Vittorio Emanuele 353. Foto, video,manifesti, disegni e articoli di giornali che testimoniano la rottura di un muro, quello dell'omertà sul pizzo, ma anche il sostegno a commercianti e imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare, il coinvolgimento dei giovani nelle attività in favore della legalità e di contrasto alla povertà educativa. Fino alla nuova sfida: "Quale economia in via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, via Amari e via La Lumia?"