I ragazzi della Kalsa volano sulla città: dall'alto, tra sorrisi e stupore, la scoperta di un'altra Palermo

Uscire dal quartiere, allontanarsi dal degrado e dai disagi e guardare la città (e la vita) da un altro punto di vista: dall'alto, dal cielo. E' quello che hanno potuto fare ieri venti giovani della Kalsa, volando sulla città, grazie ad un'iniziativa di Addiopizzo e dell'Aeroclub di Boccadifalco.

Il progetto si chiama "Da piazza Magione sopra le barriere, in volo su Palermo" e, come spiega in una nota l'associazione antiracket che da anni porta avanti attività di inclusione sociale con i ragazzi della Kalsa, "rappresenta il bisogno e il desiderio di cambiare prospettiva, di oltrepassare i confini di uno spazio che è gioia e orgoglio, ma che a volte può trasformarsi in un labirinto senza uscita per i giovani che nel quartiere crescono e si ritrovano a dover convivere con fenomeni di degrado e di devianza".

Ieri proprio questi bambini e ragazzi sono stati accolti nell'hangar di Boccadifalco dal presidente dell'Aeroclub, Fabio Giannilivigni, poi sono saliti sugli aeroplani e grazie a diversi piloti dell'associazione sportiva hanno potuto guardare Palermo dall'alto e trascorrere una giornata spensierata e piena di emozioni.

"Uscire dal proprio quartiere, guardare la città dall’alto e cambiare punto di osservazione - dicono da Addiopizzo - sono occasioni per vivere e scoprirsi all’interno di una dimensione diversa di Palermo. Dal cielo le strade si fanno piccole, i quartieri perdono i propri confini, le differenze scompaiono. Tutto è sembrato incredibilmente minuscolo mentre i sorrisi dei nostri protagonisti sono diventati sempre più grandi. Quando si dice che a 'volare alto' si inizia a prendere gusto è proprio vero...".