I titolari del Solemar non ci stanno: "Ma quale discoteca, è un club per soci"

"Ma quale discoteca, il Solemar è un club privato che offre ai suoi soci servizi, tra cui intrattenimento e spettacolo". Così la titolare del Solemar, Mariangela Giambrone, replica al provvedimento di sequestro preventivo arrivato nella notte tra venerdì e sabato nel corso di un controllo della polizia municipale. Dal locale, poi dissequestrato a eccezione della pedana sul mare, spiegano di avere titoli e licenze. "Chi non sbaglia non ha motivo di annullare gli eventi".

Tra gli illeciti sanzionati dalla polizia municipale lo scorso weekend ci sarebbe l'assenza della licenza prescritta dal questore. "Così non è - dice Giambrone - perché abbiamo una licenza per spettacolo o intrattenimento con capienza inferiore o pari a 200 persone rilasciata dal Suap. Non c'erano 600 persone così come detto. Ce n'erano 79 nella famosa pedana e 97 nella zona lounge. Questo non lo dico io ma una perizia tecnica. Durante il controllo di ieri sera invece 204 persone erano all'interno di tutta la struttura, pedana ovviamente esclusa".

Il pm ha firmato il decreto di restituzione del locale, escludendo l'ampia pedana in legno con struttura in tubi in metallo posizionata sopra la scogliera. "Sarei una scellerata - puntualizza la titolare - a costruire una piattaforma e a mettere a rischio l'incolumità dei miei clienti. La pedana, che è di 128 metri quadrati e non 400 come verbalizzato dai vigili, è stata autorizzata e concessa dal demanio. Progettata da un tecnico, è abilitata e ha un carico strutturale verificato di 696 persone. C'è un certificato di collaudo".

Sul tema della "discoteca abusiva", Giambrone incalza. "La Scia non è per la discoteca - dice - ma per un club privato che fa intrattenimento. E' poi la gente che decide di ballare, come succede per i matrimoni o i battesimi. Noi siamo autorizzati ad avere un dj set anche di giorno, dalle 11 alle 19, mentre nel frattempo i soci stanno al mare. Chi entra non paga un biglietto, ma un tesseramento giornaliero. Diventa socio per un giorno e gode dei servizi della struttura. Il titolo è valido per quella giornata. Le attività riservate ai soci peraltro sono diverse: facciamo teatro, musical, mostre, sport, ristorazione e anche intrattenimento musicale. Tutte attività previste e non in conflitto col bene demaniale".