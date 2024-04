Consiglio, sì al progetto per realizzare due piscine al Telimar: saranno aperte pure a studenti, disabili e anziani

Una piscina di 25 metri all'Addaura, una più piccola di 6 metri (per i bambini) - con spogliatoi, docce e servizi igienici - più un'area destinata a parcheggio che sarà circondata da alberi. E' quanto prevede il Programma di recupero urbano e sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) presentato oltre vent'anni fa dal Telimar, il circolo nautico dell'Addaura, e approvato oggi in variante urbanistica dal Consiglio comunale.

L'impianto sarà aperto non solo ai soci del Telimar, ma anche a studenti (in particolare i più meritevoli e quelli delle fasce economicamente deboli), disabili e anziani. L'Aula ha approvato un ordine del giorno (Raja e Di Gangi prime firmatarie) che impegna il Telimar per dieci anni a fare attività promozionale nelle scuole della città.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi (ci sono voluti sei sudute per arrivare a votare l'atto), sulla delibera c'è stata una generale convergenza tra consiglieri di maggioranza e di opposizione, con emendamenti approvati trasversalmente. "L'approvazione della variante urbanistica relativa al Prusst Telimar - dice il consigliere di Forza Italia Leopoldo Piampiano, componente della commissione Urbanistica - getta le basi per l'avvio di un intervento di riqualificazione territoriale a beneficio di un tratto della Costa Nord. Esprimo soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento che abbiamo redatto in commissione Uurbanistica e che apporta delle significative modifiche al progetto, in riferimento all'aumento dell'area da adibire a parcheggio pubblico, per venire incontro alle reali esigenze di una porzione di territorio che soffre della cronica carenza d'infrastrutture".

Di "rinnovata sinergia tra pubblico e privato" parlando Antonio Rini e Tiziana D'Alessandro, rispettivamente presidente e componente della commissione Urbanistica, che commentano così il voto alla delibera: "Abbiamo vottato favorevolemente sia per il sostegno all'attività sportiva della pallanuoto palermitana sia per la possibilità di usufruire confortevoli spazi sportivi utili alla promozione del nuoto per tanti bambini palermitani, oltre che per la creazione di un parcheggio pubblico in una zona caratterizzata dalla congestione di traffico nel periodo estivo".

"Piena soddisfazione" anche da parte della quinta commissione consiliare, che tra le sue deleghe ha proprio quella allo Sport: "Attraverso un nostro emendamento - dicono i consiglieri Salvo Alotta, Alberto Mangano, Giuseppe Miceli, Natale Puma, Viviana Raja - abbiamo garantito spazi orari gratuiti per l'uso della piscina per studenti, persone con disabilità e anziani, assicurando un accesso più equo alle strutture sportive. Inoltre, con l'approvazione di un ordine del Giorno, abbiamo sottolineato l'importanza di dare priorità a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico e merito nell'assegnazione degli spazi, a vantaggio di una società più inclusiva e solidale".