Trovati 10 gatti morti all'Addaura, la denuncia: "Sono stati avvelenati"

Dieci gatti di una colonia felina sono stati trovati morti oggi in via Giovanni da Cartagena, all'Addaura. Ad accorgersene stamattina sono stati alcuni passanti. Tra loro anche Agata Gerico che ha inviato una foto a PalermoToday. Nell'immagine, non pubblicabile, si vedono sei animali privi di vita. "Sono stati verosimilmente avvelenati perché probabilmente davano fastidio a qualcuno", dice la donna.

La stessa ha anche postato un video su Facebook che mostra il terreno incolto di via Giovanni da Cartagena dove i gatti vivevano. "Venivano accuditi con amore da una signora che ogni due giorni arriva con vari autobus da via Oreto", si legge sul social.

"Ho trascorso l'intera mattinata a contattare invano i vigili. Nessuna risposta al centralino. Ho persino provato l'opzione 'incidente stradale con feriti' senza ricevere nessuna risposta", continua Gerico nel post.

Squilla a vuoto anche il numero di telefono del nucleo cinofili della polizia municipale, contattato nel pomeriggio per segnalare il ritrovamento dei gatti morti e per capire se qualcuno si era già rivolto agli agenti.