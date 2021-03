L’Ada di Palermo offre servizi gratuiti ad anziani e soggetti svantaggiati: attivo il numero verde

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un numero verde per richiedere servizi gratuiti e ricevere supporto nell’attuale fase problematica dell’emergenza sanitaria. Ad attivarlo è l’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, per offrire sostegno concreto e tangibile alla terza età e, più in generale, ai soggetti fragili alle prese con i disagi della quotidianità, amplificati dal Covid 19.

A comunicarlo è il presidente provinciale Gaetano Cuttitta. Il numero gratuito da contattare è 800822553: le eventuali prenotazioni dei servizi potranno essere effettuate da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Nello specifico, i servizi gratuiti erogati dall’associazione di volontariato – effettuati secondo le direttive anti contagio- riguardano la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio e il trasporto protetto individuale presso strutture ospedaliere, cliniche e patronati. “Vogliamo ribadire la nostra vicinanza agli anziani e ai soggetti svantaggiati – afferma il presidente dell’ADA di Palermo – e tendere una mano a coloro che sperimentano solitudine e difficoltà, anche nelle semplici azioni di ogni giorno”.