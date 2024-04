"Denuncia un furto ma si scopre che vende armi a rapinatori", ex guardia giurata in carcere

Denuncia di aver subito un furto di pistole e munizioni, ma in seguito alle indagini finisce per essere arrestato lui stesso per detenzione e cessione di armi con matricola abrasa. Con queste accuse la polizia ha arrestato e portato in carcere un'ex guardia giurata. L'uomo avrebbe acquistato e rivenduto armi a soggetti coinvolti in rapine e spaccio di droga.

La polizia ha eseguito l'ordinanza emessa dal Gip del tribunale arrivata al termine di un'indagine coordinata dalla Procura. Tutto parte appunto dalla denuncia dell'uomo che segnala la sparizione di armi e munizioni che teneva in un box. In quel locale va la polizia che però non trova segni di effrazione. Gli agenti hanno successivamente approfondito la vicenda e hanno scoperto che l'indagato aveva regolarmente acquistato in diverse armerie della provincia, in poco più di un anno, più di cinquanta armi e centinaia di munizioni. Da lì il sospetto che le avesse cedute clandestinamente a terzi soggetti.

Le indagini sono proseguite e hanno portato al rinvenimento e sequestro di tre armi con matricola abrasa che dopo accertamenti balistici condotti dalla polizia scientifica, attraverso la procedura tecnica di rigenerazione della matricola, sono risultate tra quelle acquistate e poi rivendute dall’indagato. Le tre armi, tra l'altro, secondo quanto sostenuto dalla polizia, "si trovavano tutte nella disponibilità di soggetti orbitanti in contesti malavitosi, anche di natura strutturata, e riferibili a contesti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alle rapine".