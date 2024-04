Jato, tubi vecchi e perdite fino al 70% dell'acqua per l'irrigazione: bando da oltre 11 milioni

Serve i terreni agricoli del comprensorio tra Partinico e della costa fra Trappeto e Balestrate, ma la rete è obsoleta e in precario stato di conservazione, con pericolose tubazioni in cemento-amianto che hanno largamente superato i limiti di vita per opere di questo tipo. In più, l'infrastruttura perde fino al 70% delle risorse idriche. Numeri quelli dell'acquedotto Jato che la Sicilia non può più permettersi in tempi di emergenza siccità. Ma ora - forse un po' tardi - si corre ai ripari con un bando da oltre 11,3 milioni di euro. La gara è stata appena pubblicata dal Consorzio di bonifica 1 di Trapani della Regione e servirà ad appaltare i lavori di ammodernamento.

L’intervento, finanziato dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato progettato dal Consorzio di bonifica 2 di Palermo (gestore degli impianti) con il coordinamento del dipartimento regionale dell'Agricoltura. I lavori riguarderanno il "primo lotto sollevato" che ha una superficie di circa 1.880 ettari (all’interno dei quali ricade il centro abitato di Partinico) ed è servito da un impianto realizzato dall'Esa negli anni Sessanta. Nello specifico, si amplierà il volume della vasca di carico, si sostituiranno le condotte con moderne tubazioni plastiche, saranno attivati sistemi automatizzati di consegna e telecontrollo dei volumi irrigui alle utenze.

Le offerte per partecipare all’appalto devono essere presentate entro le 13 del 17 giugno attraverso la piattaforma "Albi informatizzati e gare telematiche" raggiungibile a questo link. La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante.