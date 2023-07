Sferracavallo, sfrecciano con l'acquascooter vicino ai bagnanti: multati

Altro intenso weekend di controlli lungo il litorale per i militari della capitaneria di porto di Palermo che tra venerdì e domenica, per tutta la giornata, sono stati impiegati in numerosi controlli sia a terra che in mare con l’impiego delle unità navali della guardia costiera e pattuglie in auto".

"In particolare - dicono dalla guardia costiera - dopo le numerose segnalazioni arrivate nei giorni precedenti al numero di emergenza della nostra sala operativa, che facevano notare la presenza di numerosi acquascooter e imbarcazioni da diporto presenti nelle acque riservate alla balneazione, con grave rischio per l’incolumità dei bagnanti, è stata programmata un’attività mirata che ha portato ad elevare sette sanzioni amministrative, di cui cinque per violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e due per violazioni delle ordinanze balneari".

Tra le violazioni contestate, sottolinea la guardia costiera "spicca la condotta di un acquascooter senza titolo abilitativo (patente nautica) in zona Sferracavallo, e la mancanza dei previsti assistenti bagnanti all’interno di uno stabilimento balneare situato sul litorale del comune di Isola delle Femmine. Le operazioni di controllo continueranno, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo estivo".