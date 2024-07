Sfreccia con l'acquascooter nel golfo di Sferracavallo tra barche e bagnanti, multato

Faceva avanti e indietro dalla costa in sella al suo acquascooter con il rischio di investire sub e bagnanti. La guardia costiera ha sanzionato a Sferracavallo il conducente di una moto d'acqua che era stato segnalato al numero per le emergenze in mare 15.30 dalle tante persone che si stavano godendo qualche ora di sole al mare. All'atto del controllo l'uomo non era provvisto della "dichiarazione di potenza" del mezzo. In un'altra occasione, sempre durante il weekend, i militari della Capitaneria di porto hanno "elevato due verbali di illecito amministrativo - si legge in una nota - al conduttore di un'imbarcazione ancorata in zona di riserva B dell'Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine a un pescatore sportivo in zona B".

Sempre durante il fine settimana il personale della guardia costiera, nell'ambito dell'operazione "Mare e laghi sicuri 2024", ha controllato un natante da diporto che si trovava a circa 20 metri dalla costa nonostante la presenza di diversi bagnanti. Anche in questo caso il conducente dell'imbarcazione è ha ricevuto una sanzione da 4.500 euro. "La Capitaneria di porto - si legge ancora nel comunicato - richiama l’attenzione sulla scrupolosa osservanza della vigente ordinanza di sicurezza balneare, con particolare riferimento al rispetto al divieto di navigazione a motore entro la fascia di mare riservata alla balneazione e ai limiti di distanza dalla costa per la navigazione degli acquascooter (per la cui conduzione è necessaria la prevista abilitazione)".

Particolare attenzione va prestata, ricordano dalla guardia costiera, anche nella pratica degli sport acquatici e alle zone in cui c'è il divieto di balneazione. Più in generale è bene "adottare quei comportamenti virtuosi e responsabili - si conclude nel comunicato stampa - al fine di rendere sicura la fruizione del mare e delle spiagge nella stagione balneare". Per ogni emergenza in mare è disponibile il numero unico 112, nonché il numero blu di emergenza gratuito 1530, operativo 24 su 24 al giorno, attestato presso le sale operative della guardia costiera".

L'operazione "Mare e laghi sicuri 2024", che è iniziata il 15 giugno e durerà fino al 15 settembre, vede impegnati ogni giorno 34 tra donne e uomini della Capitaneria di porto-guardia costiera di Palermo e degli Uffici marittimi di Termini Imerese, Cefalù, Porticello, Terrasini, Mondello e Ustica, nonché otto mezzi navali e sei di terra che servono a presidiare la zona di giurisdizione a tutela dei bagnanti, dei diportisti e dei sub che scelgono la nostra costa manche dell'ecosistema naturale.