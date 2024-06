Sferracavallo, a tutta velocità con l'acquascooter vicino ai bagnanti: scattano multa e sequestro

Sfreccia con l'acquascooter vicino ai bagnanti e viene multato. Fine settimana intenso per i militari della guardia costiera di Palermo. Gli uomini della capitaneria di porto sono entrati in azione dopo diverse segnalazioni, pervenute alla sala operativa della guardia costiera di Palermo. E' successo ieri a Sferracavallo dove due giovani sono stati sorpresi mentre sgasavano con l'acquascooter.

"Il mezzo - si legge in una nota - stava effettuando pericolose evoluzioni tra i bagnanti. La motovedetta CP 527 è intervenuta in zona ed ha accertato l’effettiva presenza di due persone a bordo del mezzo che scorazzavano ad alta velocità a trenta metri circa dalla costa. Dopo un lungo inseguimento, uno dei due è riuscito a dileguarsi mentre l’altro è stato fermato e sottoposto a controllo da parte dell’equipaggio della guardia costiera. E' stata accertata la mancanza della patente nautica da parte del conduttore e della copertura assicurativa del natante, in violazione al vigente codice della nautica da diporto, nonché la navigazione entro la zona dei 500 metri dalla costa vietata alle moto d’acqua come da ordinanza di sicurezza balneare".

Pertanto si è proceduto alla contestazione delle relative violazioni amministrative punite con il pagamento di una somma complessiva pari a 5 mila euro. L'acquascooter è stato posto sotto sequestro.

Nel corso invece di un'altra operazione, la motovedetta CP 583, durante un’attività di pattugliamento programmata, ha notato nel tratto di mare di Vergine Maria, un’unità navale in attività di pesca con reti da posta. "E' scattato così il controllo. La guardia costiera - si legge in una nota - ha accertato che quello che sembrava un motopesca in realtà si rivelava un’unità da diporto trasformata per la pesca con reti da posta, attrezzo il cui utilizzo è consentito solo ai pescatori professionali. La rete della lunghezza di circa mille metri è stata sequestrata ed al conduttore dell’unità è stato notificato un verbale di illecito amministrativo per pesca sportiva con attrezzo non consentito, violazione punita con una sanzione amministrativa dell’importo di mille euro".