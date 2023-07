"Sgasa" vicino alla Baia del Corallo con l'acquascooter, poi fugge: bloccato e multato

Prima la "sgasata" nelle acque davanti alla Baia del Corallo, poi la breve fuga e infine la multa. E' la sintesi di quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa a un uomo che con l'acquascooter è stato sorpreso dalla Guardia costiera mentre "sfrecciava" troppo vicino al litorale e ai bagnanti.

Nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, volta a garantire la sicurezza della balneazione, l'unità navale GC A97, della Guardia costiera, ha intercettato l'acquascooter. Il conduttore del mezzo, dopo una breve fuga, è stato fermato e identificato presso l’approdo di Sferracavallo. Nelle attività, è stato anche determinante l’intervento della squadra di “Mare sicuro” della Guardia costiera, che intervenendo da terra ha consentito l’identificazione immediata dell'uomo in sella alla moto d'acqua al quale è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo pari a 3.672 euro, in quanto privo della patente nautica.

La Capitaneria di porto ricorda che, a termine di legge, per mettersi alla guida degli acquascooter di qualsiasi potenza è necessario aver conseguito la patente nautica; inoltre, nel circondario di Palermo, non è consentita la navigazione delle moto d’acqua ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa, sia essa a picco o sabbiosa e indipendentemente dalla presenza o meno di bagnanti. Da ultimo, durante la stagione balneare, sono vietati la sosta e il transito di qualsiasi unità a motore entro 50 metri dalle boe di delimitazione delle acque riservate alla balneazione.