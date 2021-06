Alghe e muschio nella fontana di piazza Pretoria: l'acqua si colora di verde

L'acqua e le vasche della fontana di piazza Pretoria si colorano di verde. Muschio e alghe - lippo, per dirla alla palermitana - offuscano la bellezza di uno dei monumenti simbolo della città, visitato quotidianamente da tantissimi turisti e cittadini.

Il decoro è solo un ricordo per la fontana del '500 che si trova davanti a Palazzo delle Aquile, sede del municipio, nella cosiddetta piazza della Vergogna. Già da parecchi giorni, infatti, la mancanza di pulizia e di manutenzione ha permesso al muschio e alle alghe di proliferare, colorando l'acqua di un intenso verde scuro.

Per far tornare cristallina l'acqua, che comunque continua a zampillare, bisognerebbe svuotare la fontana con le statue nude (da qui il soprannome di piazza della Vergogna) e riprendere il trattamento con il cloro. "Compito quest'ultimo che però non rientra fra le attività dell'Amap e che facciamo solo a titolo di cortesia. Noi non ci occupiamo delle fontane monumentali" dice l'amministratore unico Alessandro Di Martino, che si è messo comunque in contatto con il Comune.

Dal numero uno di Amap si apprende che "già domani" il settore Ville e Giardini dovrebbe effettuare la pulizia della fontana, dopo averla svuotata. Dopodiché verrà riempita nuovamente di acqua ed eseguita la clorazione. "Il problema - conclude Di Martino - è che fondamentalmente non c'è riciclo d'acqua e quindi se non si effettua la manutenzione si formano le alghe".