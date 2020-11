Amap al lavoro su tubazione manomessa: pressione dell'acqua ridotta da Mondello a Cruillas

Operai dell'Amat al lavoro per la riparazione definitiva della tubazione di alimentazione della zona Nord della città, manomessa in lo scorso 21 ottobre. Dalle 8 alle 14 di lunedì - comunica la società acquedotto - verrà ridotta la pressione d’esercizio nella rete cittadina. Pertanto, si potranno verificare disservizi all’erogazione idrica nelle zone di Mondello, Addaura, lungomare Cristoforo Colombo, Vergine Maria-Arenella, Fiera-Cantieri, Libertà, Cruillas-Badia, Villa Adriana e zona limitrofa di San Lorenzo, via Lanza di Scalea, Villaggio Ruffini, Zen e Castelforte-Giusino.

L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).