Ancora acqua torbida nell’invaso Poma: disagi in mezza Palermo e Bandita a secco

Continuano i disagi in diverse zone della città nell'erogazione dell'acqua. L'Amap ha reso noto che non sono ancora tornati alla normalità i valori della torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma, aumentati per il maltempo di domenica 6 dicembre, e quindi "potranno continuare i disservizi" in più zone. Possibile la forte riduzione delle pressioni in rete, fino all’interruzione totale dell’erogazione idrica. I problemi maggiori a Villagrazia, Borgo Molara, Boccadifalco, Borgo Nuovo e nei distretti sottorete 11 “Noce – Uditore”, Strasburgo, Resuttana – San Lorenzo, Calatafimi. Inoltre si prevede l’interruzione totale del servizio distribuzione idrica nel distretto Bandita favara.

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).