Acqua, ancora disagi: stop all'erogazione idrica a Partanna, Mondello e Valdesi

A causa di una perdita che si creata lungo una conduttura principale in viale Aiace, è stata sospesa l'erogazione idrica nei distretti di Partanna, Mondello e Valdesi. "L'intervento di riparazione - dicono dagli uffici dell'Amap - è già in corso e terminerà in giornata. Una volta riattivata l'erogazione, potrà verificarsi una lieve temporeanea torbidità dell'acqua in distribuzione, che comunque rientrerà rapidamente nella norma".