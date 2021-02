Perdita alla condotta idrica in contrada Turrisi: disservizi nell'erogazione dell'acqua a Partinico

Lo comunica l'Amap, già al lavoro per effettuare la riparazione. Disagi per gli utenti nella zona della circonvallazione, nel tratto da via Benevento a via Vecchia di Valguarnera, in contrada Turrisi e nei pressi di Lidl-Eurospin

L’Amap è al lavoro per riparare una copiosa perdita d'acqua nella condotta adduttrice di contrada Turrisi, a Partinico. Durante l'intervento, che si protrarrà fino a domani, potrebbero verificarsi disservizi nell'erogazione idrica nella zona della circonvallazione, nel tratto da via Benevento a via Vecchia di Valguarnera, in contrada Turrisi e nei pressi di Lidl-Eurospin.

"Il servizio di erogazione alle utenze è previsto che venga ripristinato, a meno di imprevisti rilevati in corso d'opera, nella mattinata di mercoledì, secondo la turnazione in vigore" si legge in una nota dell'Amap, che invita la cittadinanza a consultare il sito internet, il numero 091-279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso) per avere aggiornamenti.