Acqua non potabile nella zona di corso dei Mille, l'Amap al Comune: "Si estendano i divieti ad altre strade"

L'Amap ha chiesto al Comune di estendere ad altre strade l'ordinanza di non potabilità dell'acqua erogata nella zona di corso dei Mille.

"Sebbene gli esiti dei campionamenti nei giorni scorsi abbiano mostrato un trend che indicava una risoluzione della problematica - si legge in una nota dell'Amap - nella giornata odierna, a seguito di ulteriori segnalazioni e di controlli nelle zone limitrofe a quella interessata dall’ordinanza, sono state rilevate ulteriori non conformità dell’acqua distribuita in rete. Non appena avute le risultanze analitiche di laboratorio sono state immediatamente avvertite le utenze interessate sia per le vie brevi sia apponendo idonei cartelli porta a porta. E’ stata altresì data comunicazione agli istituti scolastici presenti in zona, alle utenze sensibili ed è stato pubblicato avviso sul sito web della società".

Dopo l'ordinanza sindacale di non potabilità del 17 febbraio, l'Amap ha proseguito le attività di manutenzione, ricerca perdite e campionatura che hanno portato alla riparazione di diverse perdite nel sistema di distribuzione idrica. A determinare lo stop all'erogazione dell'acqua sarebbero stati danneggiamenti della rete idrica e fognaria, "verosimilmente causati da scavi di terzi e non è escluso anche che le vibrazioni determinate dalla linea del tram possano avere amplificato il problema".

L'Amap ha ravvisato "rischi sanitari per la popolazione" per l'acqua erogata alle utenze ricadenti nelle seguenti vie:

CORSO DEI MILLE, civici PARI da CIV.528 a CIV.566

VIALE DEI PICCIOTTI da via AMEDEO D’AOSTA a via S.RE CAPPELLO

VIA PADRE PUGLISI da via A. D’AOSTA a via G. ALAGNA



VIA AMEDEO D’AOSTA

CORTILE PADOVANI

VIA MAURIZIO QUADRIO

VIA ALBERTO MARIO

VIA CANZIO STEFANO

VIA ENRICO COSENZ

VIA/PIAZZALE ANITA GARIBALDI

VIA LA FERLA (SU VIA DEI PICCIOTTI)

VIA ALAGNA

VIA CARLOTTO ERMANNO

FONDO TINNIRELLO

VIA ENRICO FARDELLA

VIA SANTA MILORO

PIAZZA FRATELLI SANT’ANNA

VIA ANTONIO PIGAFETTA

VIA GIOVANNI CORRAO

VICOLO S. UFFIZIO

L'Amap precisa inoltre che permane comunque il divieto dell’uso potabile sulle vie interessate dall’ordinanza sindacale del 17 febbraio:

CORSO DEI MILLE, civici dispari: dal civ. 585 al civ. 785; Civici pari: dal civ. 582 al civ. 862

VIA GIUSEPPE CIRINCIONE, civici dispari: dal civ.1 al civ. 81; Civici pari: dal civ. 2 al civ. 60

VIA GIUSEPPE PIANELL

Civici dispari: dal civ. 1 al civ. 15; Civici pari: dal civ. 2 al civ. 20



VIA DELLE GRAZIE

VIA MUSICA D’ORFEO

VIA CANONICO CARELLA

VIA FERDINANDO GANGITANO

CORTILE MANGIONE

FONDO GARGANO



"?Tutte le utenze ricadenti nelle vie sopra indicate devono pertanto astenersi dall'utilizzo dell'acqua. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)", conclude Amap.