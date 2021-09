Acqua sporca e maleodorante a Trappeto, i risultati degli esami: "Nessun inquinamento"

L’acqua del mare di Trappeto, nonostante fosse maleodorante e avesse uno strano colorito giallastro, non era inquinata. Lo dicono i risultati degli esami eseguiti a fine agosto dai tecnici dell’Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dopo le segnalazioni fatte da alcuni residenti e bagnanti al Comune alla guardia costiera. In entrambi i campioni, si legge nel rapporto, non si rilevano indici di inquinamento microbiologico e la ricerca sulla presenza di alghe ha dato esito negativo.

Dopo le segnalazioni una guardia costiera, intervenuta con un pattuglia insieme ai vigili urbani, ha eseguito i campionamenti nello specchio d’acqua della Ciammarita, in contrada Piano Inferno Marina. Sembravano liquami, tanto che la spiaggia si è svuotata. E’ una storia che si ripropone ogni anno. Ho contattato anche il Comune - racconta una bagnante - e dopo un’oretta è arrivato l’assessore all’Ambiente che voleva capire da dove arrivassero".

Altri campionamenti sono stati effettuati in quelle stesse ore nel vicino Torrente Pinto, ma anche in questo caso gli esami hanno dato esito negativo. Adesso bisognerà quindi chiarire l’origine del problema. "Avevamo fatto altri prelievi - spiega a PalermoToday il sindaco Santo Cosentino (foto allegata) - 10 giorni prima ma i valori, anche del fiume Nocella, erano sotto la soglia d’allarme. Abbiamo avviato un’indagine interna per capire l’origine del problema". L’ipotesi è che da qualche parte ci siano degli scarichi fognari abusivi.