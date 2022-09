Carini, ultimati i lavori alla nuova rete idrica: "Nei prossimi giorni verranno disattivate le vecchie tubazioni"

Amap è intervenuta per ammodernare poco meno di 2 chilometri di condotte in corso Garibaldi, via Palermo, via Torretta, via Sammartino e aree limitrofe. Adeguati anche 190 allacci di utenze. "Via al monitoraggio sull'erogazione dell'acqua"