Guasto a un tubo dell'acqua, scatta l'interruzione idrica a Villagrazia

L'Amap fa sapere attraverso una nota che è stata sospesa l’erogazione idrica nel distretto di “Villagrazia Ambleri” Palermo. Il tratto interessato riguarda via Villagrazia lato monte tra viale Regione Siciliana e vicolo Cilio. Lo stop all'acqua è stato reso necessario "a causa di una ingente perdita su un tubo e relativo cedimento della sede stradale". "L’intervento di riparazione - dicono dall'Amap - è già in corso ad opera da parte delle nostro maestranze e sarà ultimato in giornata salvo imprevisti. L’erogazione verrà riattivata non appena ultimati i lavori e si normalizzerà nelle 24 ore successive".