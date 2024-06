La nuova rete per avere acqua ogni giorno da Romagnolo alla Bandita, il Comune: "Progetto salvo"

Salvo il progetto da oltre 40 milioni per la nuova rete idrica nella fascia costiera della città che va da Romagnolo ad Acqua dei Corsari. Un'ampia area dove ancora l'acqua arriva a giorni alterni. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo non aver ammesso l'opera che doveva essere realizzata con fondi del Pnrr e costretto l'Amap ad annullare il bando che era già stato pubblicato, ha trovato il modo di reperire nuovamente le risorse. Adesso si aspetta soltanto la comunicazione ufficiale da parte del ministero, ma i giochi sarebbero già fatti, secondo quanto filtra dal Comune.

Dopo la bocciatura da parte del Mit, il sindaco Roberto Lagalla aveva incontrato il ministro Matteo Salvini per provare a recuperare le somme andate perse. "E' doveroso sottolineare che questo stesso progetto, oltre che sul Pnrr, sia stato presentato su un altro canale di finanziamento, ovvero il Pnissi (il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico). E su quest’ultimo canale è in corso la valutazione da parte del ministero delle Infrastrutture", aveva detto Lagalla dopo aver visto Salvini, ringraziandolo anche per aver notato segnali di apertura sul tema posto sul tavolo.

Fonti vicine a Palazzo delle Aquile spiegano che i fondi sono stati recuperati rinegoziando le scadenze dei lavori, non quelle finali del 2026, che dovranno quindi essere rispettate, quanto quelle intermedie. E che adesso si attende solo la comunicazione ufficiale all'Amap, anche perché il progetto è proprio della società partecipata che gestisce il servizio idrico e non del Comune.

A conferma che il progetto è salvo arriva anche la dichiarazione dell'assessore comunale al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello, espressione della Lega in Giunta. "Il finanziamento sbloccato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la realizzazione della nuova rete idrica a Romagnolo, Sperone e Acqua dei Corsari dimostra ancora una volta l’attenzione della Lega per le esigenze dei palermitani con soluzioni concrete che consentiranno di evitare la distribuzione dell’acqua a giorni alterni", dice Anello.