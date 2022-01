Acqua, lavori per i nuovi collettori fognari: mercoledì disagi nella zona nord della città

Ancora disagi in vista a Palermo sul fronte acqua. Lo fanno sapere dagli uffici dell'Amap. "Mercoledì 2 febbraio - si legge in una nota - per consentire l'esecuzione di alcuni lavori legati alla realizzazione dei nuovi collettori fognari fra le vie Sandro Pertini e Cesare Brandi nell'area del quartiere San Filippo Neri, verrà ridotta fin dal mattino la pressione idrica nelle tubazioni di distribuzione che alimentano la zona nord della città di Palermo".

Potranno pertanto verificarsi dei disservizi di erogazione nelle zone di: Partanna Mondello; Valdesi; Vergine Maria; Arenella; Pallavicino; Villagio Ruffini; Zen San Filippo Neri; Villa Adriana e San Lorenzo. Dall'Amap spiegano: "La normale erogazione sarà rispristinata al termine dei lavori, alle 18 circa della stessa giornata di mercoledì, e si stabilizzerà nelle 24 ore successive. La regolare ripresa dell'erogazione in pressione potrebbe determinare un lieve temporaneo aumento della torbidità dell'acqua, che rientrerà rapidamente nella norma".