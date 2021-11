Ancora emergenza acqua: possibili disservizi a Bagheria, Villabate, Ficarazzi e Santa Flavia

Ancora disagi sul fronte acqua in provincia. "A causa di una momentanea riduzione delle risorse idriche approvvigionabili dall'acquedotto di Scillato - si legge in una nota - nelle prossime ore si potranno verificare delle riduzioni delle pressioni in rete e disservizi alle utenze dei Comuni di Villabate, Ficarazzi, Bagheria e Santa Flavia".

I tecnici della società sono già al lavoro per individuare e risolvere la causa della criticità, attribuibile ad una perdita su una conduttura principale nel territorio di Cefalù. Salvo imprevisti, il problema sarà risolto entro 24 ore. "Ogni aggiornamento - prosegue la nota - sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".