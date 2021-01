VIDEO | La pioggia in casa e i balconi pericolanti: disperazione nelle case popolari del Cep

La signora Francesca ci accompagna nel suo appartamento al terzo piano di via Girolamo Alibrandi. E' necessario fare slalom tra secchi e bacinelle. Non può dormire nella sua camera da letto per la forte umidità. I balconi del condominio sono stati considerati non sicuri dieci anni fa, ma da allora è tutto fermo. Il quartiere è anche al buio. "Noi abbandonati. Abbiamo paura"