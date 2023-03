Odissea per l'allaccio alla rete idrica: "Aspetto da 2 mesi, senza acqua non posso abitare nella mia nuova casa"

Poco meno di due mesi ha fatto richiesta di allaccio alla rete idrica, ha pagato gli oneri dovuti all'Amap, ma l'azienda acquedotto non ha ancora attivato l'utenza. Quella che dovrebbe essere una semplice pratica, per Beniamino Margagliotta si è trasformata in una vera e propria odissea. Con annessa beffa: senza acqua non può andare ad abitare nella sua nuova casa di via Antonio Marinuzzi, acquistata con tanti sacrifici.

"La mia storia assomiglia a quella del romanzo 'La concessione del telefono' di Andrea Camilleri. Avrei sicuramente fatto prima a scavare un pozzo". Esordisce così a PalermoToday Margagliotta, che all'Amap ha già mandato tre solleciti via pec: "A distanza di due mesi non riesco ad ottenere risposte. Cosa deve fare un normalissimo cittadino per riuscire ad avere una casa abitabile? Siamo nel 2023, ma a Palermo sembra di vivere nel 1800".

Lo scorso 11 febbraio, Margagliotta ha pagato i 143,90 euro per l'allaccio alla rete idrica. Il che, sottolinea, "costituisce formale accettazione del preventivo per l'esecuzione dei lavori, come tra l'altro scrive la stessa Amap". Che però tarda a chiudere la pratica. "Questi sono tempi da sfinimento - commenta il neo proprietario di casa -. Dopo aver superato tutti gli aspetti economici e burocratici legati al riconoscimento di un mutuo; dopo aver sottoscritto il rogito e sistemato casa con i pochi mobili necessari a renderla vivibile, sto vivendo questa sorta di esperienza kafkiana. Sono deluso e amareggiato".

Contattata da PalermoToday, l'Amap fa sapere che c'è stato "vizio di comunicazione" e "a breve all'utente verrà inviato il contratto da firmare, dopodiché saranno eseguiti i lavori di allaccio alla rete idrica".