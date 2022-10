/ Via delle Alpi

L'Aci lascia dopo 40 anni la sede di viale delle Alpi: si trasferirà di fronte al Tribunale

La decisione è stata presa già da tempo dai vertici dell'ente per via del canone d'affitto molto oneroso e della necessità di trovare un immobile più rispondente alle attuali esigenze. I nuovi uffici a piazza Vittorio Emanuele Orlando: necessari tre mesi di lavori per la ristrutturazione