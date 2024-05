Due pronto soccorso in uno: i medici vogliono accorpare Cervello e Villa Sofia, ma la Regione frena

Se ne parla da anni e l'idea è sempre la stessa: chiudere il pronto soccorso dell'ospedale Cervello per accorparlo a quello di Villa Sofia, che fa capo alla stessa azienda sanitaria. La proposta, caldeggiata dai medici, è sempre sembrata a un passo dall'essere attuata, ma dall'assessorato regionale hanno sempre frenato: avere due aree d'emergenza in una, d'altronde, porterebbe con sé tutta una serie di disagi legati a un sovraccarico di accessi. Ecco perché i dati certi sono due: il primo è che il pronto soccorso della struttura di via Trabucco va ristrutturato, il secondo è che l'assessorato alla Salute e il governatore vanno cauti. Secondo quanto apprende PalermoToday, le intenzioni dell'assessore Giovanna Volo sono orientate ad avere una "buona risposta sanitaria" sempre e comunque. Senza alternative valide e capaci di proteggere l'accesso alle cure, in altre parole, il passo non sarà fatto. Nel frattempo i sindacati si dicono contrari alla proposta.

Lunedì, intanto, in piazza Ottavio Ziino si riuniranno i dirigenti dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, insieme ai vertici dell'assessorato alla Salute, dopo la proposta avanzata da Cimo, il sindacato dei medici. L'obiettivo dell'incontro è quello di trovare la migliore soluzione per l'utenza. "La verità - spiega a PalermoToday Salvatore Iacolino, direttore generale del dipartimento della pianificazione strategica (Dps) della Regione - è che questa è ancora un'idea, che durante l'incontro verrà formalizzata. Dobbiamo capire come muoverci. Acquisiremo la proposta e poi, in seguito, faremo le nostre valutazioni. Ogni direttore generale deve fare delle scelte, se no per la Regione diventa tutto gravoso. A ogni modo, siamo in una fase interlocutoria. Gli interventi di ammodernamento della struttura sono certi. Ma non possiamo dimenticare che quell'area è sostanzialmente servita solo da quell'ospedale. Chiuderlo paralizzerebbe l'emergenze in una porzione di città. Dobbiamo muoverci con cautela".

Intanto a livello sindacale si è già aperto lo scontro. "La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, accorpato a quello di Villa Sofia, causerebbe grandi e gravi disagi per l’intera popolazione cittadina, oltre che un aumento del sovraffollamento, nonché sovraccarico di lavoro per il pronto soccorso di Villa Sofia" scrivono in una nota indirizzata all'assessorato regionale alla Salute i sindacati Cisl Fp, Uil Fpl, Nursind, Nursing Up e Fials Palermo. L'ipotesi di accorpamento dei due pronto soccorso infatti non piace: "Siamo contrari alla chiusura dell'unico polo di emergenza dell'area ovest della provincia di Palermo, nonché punto di riferimento per una vasta area della città. La chiusura di tale importante e nevralgica area di emergenza potrebbe determinare grandi e gravi disagi per l'intera popolazione cittadina".

Già lo scorso anno i sindacati si erano detti contrari, perché una scelta come questa avrebbe reso l'area di emergenza di Villa Sofia un caos. Ecco perché, sul piatto, il dialogo è sempre rimasto aperto ma volto a trovare soluzioni alternative. "Doveroso porre l’attenzione alla gestione pratica delle emergenze - è l'allarme di Cisl Fp, Uil Fpl, Nursind, Nursing Up e Fials Palermo - con i vari ricoveri, visite specialistiche ed esami diagnostici ai quali dovrebbero essere sottoposti i pazienti presso i reparti del Cervello, ma presi in carico dal pronto soccorso di Villa Sofia, con il conseguente aumento dei trasferimenti dei pazienti e dunque un impiego maggiore di ambulanze aziendali e personale, senza contare i disagi per l'utenza".

Lo scorso anno era stato il governatore Renato Schifani in persona a placare l'insorgere della polemica. Il presidente della Regione rassicurò che l'ampliamento del pronto soccorso di Villa Sofia e l'inizio dei lavori di ristrutturazione al Cervello, sarebbero stati realtà solo quando la nuova area d'emergenza del Policlinico sarebbe entrata regime. Ma ora, 15 mesi dopo, torna in auge l'idea e con sé nuove proposte per gestire le emergenze: "Alla luce delle criticità evidenziate - concludono i sindacati - proponiamo la realizzazione di locali, anche prefabbricati, attigui all'attuale pronto soccorso del Cervello, al fine di scongiurare la chiusura e porre rimedio all'attuale situazione determinatasi all'interno del medesimo, a causa della mancata conclusione dei lavori di ristrutturazione, iniziati da tempo e a oggi non ancora terminati. Chiediamo quindi un incontro urgente all'assessorato alla Salute affinché possano essere prese nella giusta considerazione anche i pareri delle altre organizzazioni sindacali e non già di una sola, nonché al fine di trovare soluzioni adeguate e condivise, nel rispetto della corretta assistenza sanitaria dovuta alla popolazione e soprattutto del benessere lavorativo dei lavoratori interessati".

Anche Confintesa Sanità Sicilia lancia l'allarme: "La chiusura del pronto soccorso Cervello causerebbe gravi disagi per gli utenti, un aumento del sovraffollamento e sovraccarico di lavoro per il pronto soccorso di Villa Sofia. Ci opponiamo alla chiusura dell’unico polo di emergenza dell’area ovest della provincia di Palermo. La chiusura di tale importante e nevralgica area di emergenza potrebbe determinare grandi e gravi disagi per l’intera utenza di Palermo - dichiarano Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia e Luciano Gargano, coordinatore provinciale Confintesa Sanità Pubblica Palermo -. Da considerare poi gli spostamenti tra i due nosocomi per ricoverare successivamente al Cervello i pazienti recatisi al pronto soccorso Villa Sofia. Non comprendiamo tale decisione, dannosa sia per l’utenza che i per i lavoratori. Una soluzione temporanea potrebbe essere quella di creare delle strutture prefabbricate atte a consentire il mantenimento del pronto soccorso in attesa che gli interventi strutturali necessari già iniziati da tempo vengano finalmente portati a termine".