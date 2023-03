Tagli nelle scuole: Cascino, Cesareo e Borgese-XXVII Maggio con un "preside a metà" da settembre

Altre tre scuole in città e due in provincia dal prossimo settembre non avranno né un preside, né un Dsga, direttore dei servizi generali amministrativi, titolari. Al loro posto saranno nominati dei reggenti, come già accade in una cinquantina di istituti nel Palermitano. Si tratta, in città, dello storico alberghiero Francesco Paolo Cascino, delle medie Cesareo e Borgese-XXVII Maggio e, fuori dal capoluogo, del Saveria Profeta di Ustica e del comprensivo Oddo di Caltavuturo. Punti di riferimento da decenni nei territori in cui operano, le istituzioni sono finite nell'elenco, per il 2023-2024, delle scuole sottodimensionate, ovvero con un numero di alunni inferiore a 500 (300 per le isole e le comunità montane), firmato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro.

In precedenza, nello scorso gennaio, invece, la Regione con un decreto dell'assessorato all'Istruzione, aveva stabilito, sempre per il 2023/2024, l'accorpamento degli istituti comprensivi di San Giuseppe Jato e San Cipirello. La differenza fra scuole con reggenza e scuole accorpate è minima, ma sostanziale. Le prime a differenza delle seconde, pur condividendo con altri istituti dirigente e direttore amministrativo, mantengono la propria autonomia e la possibilità, ad esempio, di avere una segreteria nei locali in cui si tiene l'attività didattica.

Ma i sindacati sono preoccupati, soprattutto, per quanto accadrà nei prossimi anni. Per Fabio Cirino, segretario generale di Flc Cgil Palermo "si tratta di un campanello d'allarme rispetto a quanto previsto dal 2024/2025, quando con la nuova norma sul dimensionamento delle scuole, contenuta nell'ultima legge di bilancio del governo nazionale, si parla di un numero minimo di studenti di 900-1000, un parametro troppo elevato. In Sicilia è stato calcolato che sono 109 gli istituti a rischio accorpamento e fra questi molti saranno tra Palermo e la provincia".

Chiaramente le scuole già adesso sottodimensionate sono le prime che rischiano di essere fuse con altre. Parametri ed eventuali deroghe che porteranno all'accorpamento, come specificato a più riprese dall'ufficio scolastico regionale, dovranno essere stabiliti con più chiarezza dalla Conferenza Stato-Regioni. Già ora però le conseguenze del taglio di dirigenti scolastici e direttori amministrativi sono visibili. "Un preside regge bene una scuola - prosegue Cirino - non due o tre. E senza nemmeno Dsga e con un minor numero di collaboratori scolastici, l'istituto perde in operatività, presenza, atttivismo e qualità".